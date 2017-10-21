В центре Воронежа из-за угрозы взрыва эвакуировали «Макдоналдс»
На место съехались оперативные службы.
На место съехались оперативные службы.
Посетителей одной из точек общепита в торговом центре «Солнечный рай» эвакуировали днём в субботу, 21 октября. Клиенты обнаружили подозрительную сумку, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Как уточнили очевидцы случившегося, инцидент произошёл в «Макдоналдсе». На место приехали оперативные службы и проверили сумку — взрывчатых веществ в ней не оказалось. Кладь забыл один их посетителей «Макдоналдса».
Несколькими днями ранее, 15 октября телефонные террористы «заминировали» более полутора десятков объектов. За полтора часа спасатели получили 16 звонков об угрозах взрывов. Речь шла обо всех городских вокзалах, шести