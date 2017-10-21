В центре Воронежа из-за угрозы взрыва эвакуировали «Макдоналдс»

Посетителей одной из точек общепита в торговом центре «Солнечный рай» эвакуировали днём в субботу, 21 октября. Клиенты обнаружили подозрительную сумку, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.

Как уточнили очевидцы случившегося, инцидент произошёл в «Макдоналдсе». На место приехали оперативные службы и проверили сумку — взрывчатых веществ в ней не оказалось. Кладь забыл один их посетителей «Макдоналдса».