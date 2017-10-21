На Британию обрушился шторм «Брайан», есть риск затоплений

Источник: AFP 2017

Порывы ветра скоростью до 112 км/ч были зафиксированы в субботу утром, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений, отключений электроэнергии и проблем с транспортным сообщением.

Предупреждения «желтого» уровня о сильном ветре действуют в районе Уэльса, юга и центра Англии.

По всей Англии действуют семь предупреждений о возможных затоплениях, столько же предупреждений были выпущены и в Уэльсе.

Ранее на этой неделе три человека погибли, а сотни тысяч людей — в основном в Ирландии — остались без электричества после того, как ураган «Офелия», ослабевший до уровня шторма, обрушился на Британские острова.

Сильный ветер и высокие волны из-за нового шторма достигли западного побережья Ирландии накануне вечером.

Порывы ветра достигали скорости 130 км/час, сообщали ирландские синоптики, в некоторых районах сообщалось о подтоплениях из-за поднявшегося уровня воды в реке Шаннон.

Власти выпустили «оранжевое» предупреждение — второе по уровню опасности — для семи ирландских округов и посоветовали автомобилистам быть внимательными, поскольку деревья, ослабленные еще прошлым штормом, могут упасть.

Однако ожидается, что порывы ветра будут все же менее сильными, чем из-за «Офелии».

В Корнуолле были установлены барьеры от наводнения, чтобы защитить прибрежные города. В Уэльсе поезда и паромы отменены, закрыты дороги у моря.

Самый сильный порыв ветра был зафиксирован в Мамблсе, к западу от Суонси, — он составил 114 км/ч.

Власти Уэльса заявили, что прибрежные районы, скорее всего, будут «чрезвычайно опасными в эти выходные», скорость ветра может превышать 100 км/ч.

Городской совет Кередигиона предупредил людей о необходимости «держаться подальше» от набережных и «соблюдать осторожность» в низинах, где возможны затопления.

Помимо предупреждений о затоплениях, Агентство по охране окружающей среды сообщило, что в 40 районах подтопления теоретически возможны — большинство из них находятся на западе и юго-западе Англии.

Барьеры для защиты от наводнений были установлены в нескольких районах страны, однако Фрэнк Ньюэлл из Агентства по защите окружающей среды говорит, что волнение на море будет слабее, чем прогнозировалось.

Железнодорожные компании сообщили, что погода может повлиять на движение поездов, в некоторых районах установлены специальные ограничения скорости.

Представитель Агентства по защите окружающей среды Бен Люки призвал людей не делать селфи и не позировать для фотографий во время неблагоприятных погодных условий.

«Мы призываем людей оставаться в безопасных местах и предупреждаем, что не нужно подвергать себя ненужной опасности, делая “селфи во время шторма” или отправляясь в поездку на машине по затопленной территории — даже 30 сантиметров достаточно, чтобы сдвинуть ваш автомобиль», — заявил он.