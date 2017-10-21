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17:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На Британию обрушился шторм «Брайан», есть риск затоплений

Шторм «Брайан» обрушился на Британию сильным ветром и высокими волнами. Впрочем, ожидалось, что удар стихии будет еще сильнее.

Источник: AFP 2017

Порывы ветра скоростью до 112 км/ч были зафиксированы в субботу утром, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений, отключений электроэнергии и проблем с транспортным сообщением.

Предупреждения «желтого» уровня о сильном ветре действуют в районе Уэльса, юга и центра Англии.

По всей Англии действуют семь предупреждений о возможных затоплениях, столько же предупреждений были выпущены и в Уэльсе.

Ранее на этой неделе три человека погибли, а сотни тысяч людей — в основном в Ирландии — остались без электричества после того, как ураган «Офелия», ослабевший до уровня шторма, обрушился на Британские острова.

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Сильный ветер и высокие волны из-за нового шторма достигли западного побережья Ирландии накануне вечером.

Порывы ветра достигали скорости 130 км/час, сообщали ирландские синоптики, в некоторых районах сообщалось о подтоплениях из-за поднявшегося уровня воды в реке Шаннон.

Власти выпустили «оранжевое» предупреждение — второе по уровню опасности — для семи ирландских округов и посоветовали автомобилистам быть внимательными, поскольку деревья, ослабленные еще прошлым штормом, могут упасть.

Однако ожидается, что порывы ветра будут все же менее сильными, чем из-за «Офелии».

В Корнуолле были установлены барьеры от наводнения, чтобы защитить прибрежные города. В Уэльсе поезда и паромы отменены, закрыты дороги у моря.

Самый сильный порыв ветра был зафиксирован в Мамблсе, к западу от Суонси, — он составил 114 км/ч.

Власти Уэльса заявили, что прибрежные районы, скорее всего, будут «чрезвычайно опасными в эти выходные», скорость ветра может превышать 100 км/ч.

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Городской совет Кередигиона предупредил людей о необходимости «держаться подальше» от набережных и «соблюдать осторожность» в низинах, где возможны затопления.

Помимо предупреждений о затоплениях, Агентство по охране окружающей среды сообщило, что в 40 районах подтопления теоретически возможны — большинство из них находятся на западе и юго-западе Англии.

Барьеры для защиты от наводнений были установлены в нескольких районах страны, однако Фрэнк Ньюэлл из Агентства по защите окружающей среды говорит, что волнение на море будет слабее, чем прогнозировалось.

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Железнодорожные компании сообщили, что погода может повлиять на движение поездов, в некоторых районах установлены специальные ограничения скорости.

Представитель Агентства по защите окружающей среды Бен Люки призвал людей не делать селфи и не позировать для фотографий во время неблагоприятных погодных условий.

«Мы призываем людей оставаться в безопасных местах и предупреждаем, что не нужно подвергать себя ненужной опасности, делая “селфи во время шторма” или отправляясь в поездку на машине по затопленной территории — даже 30 сантиметров достаточно, чтобы сдвинуть ваш автомобиль», — заявил он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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