Мать погибшего в Печах солдата: не верю, что сын застрелился

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Смерть своего сына Сергея жительница Глубокого Елена Муругова считает странной и подозрительной. 23-летнего парня не стало в конце августа прошлого года. Женщина до сих пор помнит, как ей позвонили из части № 41684 батальона охраны и обслуживания в Печах, где сын проходил службу, и сказали, что он застрелился.

Елена Ивановна отмечает, что в части назвали произошедшее самоубийством, хотя сама она уверена: сына довели до этого. Ведь во время службы Сергей стал тревожным, звонил в слезах. А еще часто просил выслать ему деньги, и суммы были немаленькими, говорит она.

Sputnik встретился с Еленой Ивановной и ее сестрой Софьей Ивановной, которые наняли адвоката, чтобы разобраться в этой истории.

Печальная весть.

Этот разговор для Елены Ивановны дается с трудом. Сжимая фотокарточку, на которой изображен ее покойный сын Сергей, она едва сдерживает слезы.

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«Он был скрытным. Не хотел меня волновать», — рассказывает мать погибшего солдата.

Печальную новость она узнала 24 августа 2016 года. Как сейчас помнит, это была среда. Позвонил бывший муж, сказал: «У нас беда: Сережка наш застрелился». Находясь в шоке, женщина после этого отправилась на завод. Но придя на место, поняла, что работать не сможет.

Привезти Сергея должны были на следующий день. Обещали в 11 часов утра. Но, как отмечает собеседница, промучили до 11 вечера. Звонили и переносили встречу, говоря, что Сергея не отдают из морга. А затем возили его в часть, чтобы сослуживцы могли проститься с ним.

«Я еще спросила у командира батальона: “А вы будете на похоронах?”. Он говорит: “Мы едем — оркестр, ребята-сослуживцы, командир батальона, замполит и военврач”. И все были… Поставили Сережку. Я еще спрашиваю: “Почему у него открытый рот?” И все — упала», — вспоминает Муругова.

Прибывших военнослужащих атаковали соседские мужчины. «Мы вам соседа отдали здорового, а получили гроб», — возмущались они.

Сергей проходил службу в части № 41684 батальона охраны и обслуживания в Печах.

Родственники все не могли успокоиться и засыпали замполита на похоронах вопросами, как же это могло произойти. Но тот рассказывал разные версии произошедшего, отмечает тетя погибшего Софья Ивановна.

Родственникам погибшего командир батальона сообщил, что все произошло мгновенно на полигоне во время учений. Сергей получил патроны, после чего, находясь без контроля, застрелился, находясь под вышкой.

«Солдат рассказывал, что (Сергей — Sputnik) доставал патроны, потом заряжал автомат, когда шел на огневой рубеж. Я еще возмущалась: почему только солдаты, а где были командующие?», — спрашивает Елена Ивановна.

«Боевые патроны получил. За ним никто не смотрел. Получил, расписался и пошел. И неизвестно куда. Как мужу моему сказали, он под вышкой застрелился. (…) Я уже стала спрашивать, как это могло случиться. «Ну, недосмотрели», — говорит Софья Ивановна.

Подозрения.

Погибшего Сергея привезли, утверждая, что это был суицид. Но его мать не может в это поверить. Утверждает, что это могло быть доведение до самоубийства. Молодой человек во время службы стал каким-то странным, поясняет собеседница агентства.

Родственникам погибшего командир батальона сообщил, что все произошло мгновенно на полигоне во время учений.

«22 числа (августа — Sputnik) Сережка мне звонил — в 7 утра. Я была у стариков (смотрела за ними в частном порядке). Говорю, что случилось. Он: “Хотел просто поговорить”. Говорю, чего так рано. (…)10 июля я к нему ездила туда. Приехала, а он какой-то растерянный. Нервничал. Сразу вышел покурить. До армии не курил. Начали мы разговаривать, говорю: “Сереж, что у тебя с зубами?”. Черные зубы. Говорит: “Мамка, я курю две пачки в день”. Раньше он очень смотрел за собой. (…) 19 августа позвонил мне ночью. Он был в наряде. Они в лесу были, заготавливали лес. Звонил, плакал: “Надоело все”. А потом мне через минут пять перезванивает. “Мамка, не волнуйся, все хорошо”. Он очень жалел меня, чтобы я не волновалась», — вспоминает Елена Ивановна.

Однако никаких намеков на суицид у Сергея не было. Более того, парень строил планы.

«Таким был добрым сыном. Говорит: «Мамка, зачем ты столько работ набрала». Основная работа, стариков смотрела и три огорода — чтобы помогать. И я еще хотела, чтобы пока придет, ремонтик ему в комнате подготовить. Говорил: «Мамка, я приду, буду тебе помогать», — поясняет женщина.

В комнате сына собиралась сделать ремонт к его возвращению.

Сергей мечтал о детях и признавался родным, что хочет дождаться внуков. Девушки у него не было, в чем на сто процентов уверена его мать. Что исключает возможность суицида из-за любви, отмечает она. Молодой человек говорил ей, что не собирается заводить серьезные отношения, потому что ему надо идти в армию, оставалось два года учебы.

Вместе с тем Елена Муругова отмечает, что замечала кровоподтеки на теле сына, когда он приезжал в выходной домой.

Дом, где вырос Сергей Муругов.

«Когда вышел из ванны, на плече — кровоподтек. Случайно упал с лестницы, говорит. А потом говорит — в ванной шваброй избили (…) В ноябре месяце мне звонит. Расстроенный голос. «Ой, мамка, меня, наверное, посадят в тюрьму. Я когда проводил проводку на лестнице, пришел сержант по техники безопасности, попросил, чтобы я расписался. Я сказал, буквально минуту, это же работа тонкая, это же провода. А он его с лестницы бросил. Мамка, говорит, меня такая взяла обида за несправедливость. Я его взял и об стенку. Говорит, я не сплю ночами, наверное, меня посадят», — отмечает она.

В армии Сергей лишился сенсорного телефона. Изначально устройство было изъято со словами, что отдадут его по окончанию службы. Вместо него выдали старый телефон. Через какое-то время Сергей пришел за своим мобильником, ему ответили, что тот пропал, рассказывает мама погибшего.

Сергей мечтал о детях и признавался родным, что хочет дождаться внуков.

Также Елена Ивановна утверждает, что постоянно перечисляла сыну деньги и немаленькие. В месяц выходило до 60 рублей. Более того, парень брал деньги и у отца.

«Первое время мы посылали деньги по-сумасшедшему. Говорим: “Сергей, ты же на гособеспечении по сути”. Конечно, деньги надо, чтобы были, но не такие суммы», — замечает Муругова.

Платил Сергей сержантам даже за то, чтобы выйти к ларьку, добавляет собеседница.

Долгий ответ от следствия.

На могилку к родному сыну Елена Ивановна ездит очень часто. Садится на велосипед и приезжает сюда, когда того требует душа. Недавно поставили памятник. На нем Сергей изображен в военной форме. Его в ней и хоронили. Родственники решили, что так будет правильно, ведь он погиб на службе.

Весь этот год, что прошел с момента смерти Сергея, Муругова не могла найти себе места. Долгое время ждала заключение экспертов.

На памятнике Сергей изображен в военной форме.

Собеседница вспоминает: по поручению СК Борисова после случившегося проводился опрос родственников по месту жительства. Елене Ивановне было задано более 30 вопросов, но далеко не все ее ответы попали в итоговую документацию, отправленную в Борисов. Более того, была размещена неверная информация, в частности, утверждалось, что Сергей был дома один раз, хотя он приезжал три, утверждает его мама. Информация подавалось с намеком, что он не хотел ехать домой.

У Сергея были хорошие отношения с матерью.

В декабре тетя погибшего Софья Ивановна позвонила в СК, чтобы уточнить, есть ли результат расследования. Ей ответили, мол, Елена Ивановна в курсе о его завершении. Однако та никаких документов не получила.

«По телефону следователь из Борисова сказал: «Уголовного дела не заводится из-за отсутствия состава преступления». Говорил, что высылал документы. «Вам разве не пришли?» Это был январь месяц. Я говорю: «Пойду на почту к заведующему и будем узнавать». Он: «Ой, не надо, может, затерялись. Может у нас, в Борисове, может, у вас в Глубоком», — рассказывает Елена Ивановна.

Только в первых числах марта пришло заключение о расследовании. Оно вызвало у родственников больше вопросов, чем дало ответы. В своих заключениях специалисты основывались на показаниях солдат и офицерского состава, которые утверждали, что у Сергея была депрессия, что привело к такому результату.

Женщина возмущена, ведь Сергей почти не общался с сослуживцами, в чем сам ей признавался. Елена Ивановна вспоминает телефонный разговор с сыном: «Звонит мне, а я: «Сережка, почему ты один? Не слышу голосов». Говорит, я не могу вести разговор с сослуживцами. Из-за переживаний тяжело рассказать. (…) Говорит: «Мамка, я один».

Елена Ивановна обращает внимание еще на один факт — после смерти сына вместе с родственниками дважды приезжала в часть, чтобы пообщаться с ребятами, которые были с ним на полигоне — узнать подробности произошедшего. Но им встречу так и не организовали.

Идти до конца.

Больше всего в своих заключениях эксперты ссылаются на то, что воспитывался парень в неполной семье. Однако тетя парня Софья Ивановна отмечает: у молодого человека были хорошие отношения с матерью. Она растила его с братом по сути одна. Работала на трех работах. После окончания колледжа предложила Сергею пойти на платное обучение в БГУИР.

Сестра Софья Ивановна не верит, что это было самоубийство из-за депрессии.

«Проще списать на суицид. Но простите, пожалуйста, до суицида довести надо», — отмечает Софья Ивановна.

Тетя погибшего говорит, что он был очень ответственный и медлительный, и не мог так быстро все устроить.

«Он был скрытным. Не хотел меня волновать. Я его спрашивала: «Сережка, что еще у вас происходит в армии?». Он сказал: «Мамка, в армии свои законы», — добавляет Елена Муругова.

Елена Ивановна наняла адвоката. В ближайшие дни они собираются обсудить свои дальнейшие действия. Как утверждает собеседница, будут идти до конца.

Сергей со своим старшим братом, который сейчас живет в Москве. Мать думает переехать к старшему сыну, чтобы не было так одиноко.

Муругова признается, что видит связь между историями погибших ранее солдат в Печах и ее сына.

«Наверное, какие-то издевательства над солдатами», — говорит она.