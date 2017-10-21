Авария с участием нескольких машин произошла на МКАД

ДТП произошло сегодня около 13.30. Автомобиль МАЗ двигался по МКАД со стороны ул. Притыцкого в сторону ул. Мазурова по второй полосе. По словам водителя МАЗа, внезапно перед ним перестроилась машина, не уступив ему дорогу. Чтобы избежать столкновения, он экстренно затормозил, однако МАЗ занесло и выбросило в третью полосу, где грузовик столкнулся с «Пежо» и далее совершил наезд на дорожное ограждение.