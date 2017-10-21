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17:35 (мск), источник: БЕЛТА

Авария с участием нескольких машин произошла на МКАД

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием нескольких машин привела к затруднению движения на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 13.30. Автомобиль МАЗ двигался по МКАД со стороны ул. Притыцкого в сторону ул. Мазурова по второй полосе. По словам водителя МАЗа, внезапно перед ним перестроилась машина, не уступив ему дорогу. Чтобы избежать столкновения, он экстренно затормозил, однако МАЗ занесло и выбросило в третью полосу, где грузовик столкнулся с «Пежо» и далее совершил наезд на дорожное ограждение.

Пробив его, МАЗ выехал на встречную проезжую часть. Предположительно, в этот момент по второй полосе движения во встречном направлении двигалась «Шкода», которая столкнулась с отброшенной на полосу частью дорожного ограждения.

В связи с аварией движение по МКАД под развязкой с ул. Притыцкого было ограничено в обе стороны.

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