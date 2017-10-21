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17:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске за субботу два случая смертельного падения из окна

Одна смерть — на левом, другая — на правом берегу Оби.

Источник: Аргументы и факты

Утром в Ленинском районе Новосибирска на улице Связистов, 11 из окна 9-го этажа выпала девушка. Она погибла на месте, передает ресурс «Инцидент-Новосибирск».

И позже тот же ресурс сообщил о падении мужчины из окна 4-го этажа дома на улице Объединения, 96/1.

Если о девушке, погибшей в Ленинском районе, ничего не известно, то о жертве трагедии в Калининском районе оказалось немало информации. Оказывается, ему 34 года и он приехал год назад из Украины. Мужчина скончался на месте, хотя сразу после падения был еще жив.

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