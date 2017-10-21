Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
17:44 (мск), источник: Volga News

В Самаре водитель Skoda врезался в автомобиль «скорой помощи»

В Октябрьском районе Самары 21 октября произошло ДТП с участием кареты «скорой помощи», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:30, по предварительным данным ГИБДД, водитель Skoda, ехавший по ул. Н. Панова, не уступил дорогу и столкнулся с каретой «скорой помощи», двигавшейся по ул. Мичурина без включенных спецсигналов.

В результате аварии травмы получили два фельдшера, помощь им оказали на месте.

По факту ДТП ведется проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стоматологию, где погиб ребенок, оштрафовали еще на 100 тысяч
Мадрид отстранил от власти президента и правительство Каталонии
В НАТО ответили на обвинения в неспособности противостоять РФ
Владимир Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
Кириенко рассказал о проектах «Россия - страна возможностей»
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь