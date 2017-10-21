В Самаре водитель Skoda врезался в автомобиль «скорой помощи»
В Октябрьском районе Самары 21 октября произошло ДТП с участием кареты «скорой помощи», сообщает
В Октябрьском районе Самары 21 октября произошло ДТП с участием кареты «скорой помощи», сообщает
В 16:30, по предварительным данным ГИБДД, водитель Skoda, ехавший по ул. Н. Панова, не уступил дорогу и столкнулся с каретой «скорой помощи», двигавшейся по ул. Мичурина без включенных спецсигналов.
В результате аварии травмы получили два фельдшера, помощь им оказали на месте.
По факту ДТП ведется проверка.