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18:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сгорело здание на улице Железнодорожной

В Новосибирске сгорело здание на улице Железнодорожной, пожар произошел вечером 21 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли три пожарных расчета.

По словам очевидцев, горел расселённый барак. В результате пожара обрушилась крыша здания. Возгорание удалось локализовать, пожарные разбирают завалы.

Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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