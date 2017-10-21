В Новосибирске сгорело здание на улице Железнодорожной
В Новосибирске сгорело здание на улице Железнодорожной, пожар произошел вечером 21 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
В Новосибирске сгорело здание на улице Железнодорожной, пожар произошел вечером 21 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На место происшествия прибыли три пожарных расчета.
По словам очевидцев, горел расселённый барак. В результате пожара обрушилась крыша здания. Возгорание удалось локализовать, пожарные разбирают завалы.
Информации о пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.