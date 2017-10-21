Полиция нашла мать четырехлетней девочки, потерявшейся в Бельцах

Женщину допросили, однако дочь ей не отдали — возвращать ли малышку семье, решат органы опеки.



Выяснилось, что мать девочки сожительствует с уроженцем села Фундурий Векь Глодянского района. Он и забыл ребенка в парке Бельц, куда приехал пообщаться и выпить с друзьями.



У женщины есть еще один ребенок, который живет с биологическим отцом.

