Полиция нашла мать четырехлетней девочки, потерявшейся в Бельцах
Полиция нашла мать четырехлетней девочки, которую в четверг забыли в Бельцком парке развлечений.
Полиция нашла мать четырехлетней девочки, которую в четверг забыли в Бельцком парке развлечений.
Женщину допросили, однако дочь ей не отдали — возвращать ли малышку семье, решат органы опеки.
Выяснилось, что мать девочки сожительствует с уроженцем села Фундурий Векь Глодянского района. Он и забыл ребенка в парке Бельц, куда приехал пообщаться и выпить с друзьями.
У женщины есть еще один ребенок, который живет с биологическим отцом.