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18:11 (мск), источник: Kazinform

Бывший сотрудник отеля в Актау пытался украсть белугу из аквариума


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бывший сотрудник одного из отелей Актау пытался украсть рыбу из аквариума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИнАктау.

По словам директора отеля Раушан Хамитовой, молодой человек являлся сотрудником отеля. На днях он зашел в ресторан, в котором располагается большой аквариум, и руками вытащил одну белугу. Как отметила директор, молодой человек знал, как открывается напольное стекло.

Однако скрыться ему не удалось, так как охранники вовремя среагировали и поймали его на набережной. К счастью, рыба в целости и сохранности, ее вернули в аквариум.

Раушан Хамитова добавила, что заявление в правоохранительные органы они писать не стали, так как попытку кражи удалось пресечь на месте.

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