Бывший сотрудник отеля в Актау пытался украсть белугу из аквариума

По словам директора отеля Раушан Хамитовой, молодой человек являлся сотрудником отеля. На днях он зашел в ресторан, в котором располагается большой аквариум, и руками вытащил одну белугу. Как отметила директор, молодой человек знал, как открывается напольное стекло.

Однако скрыться ему не удалось, так как охранники вовремя среагировали и поймали его на набережной. К счастью, рыба в целости и сохранности, ее вернули в аквариум.