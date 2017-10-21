Тигр напал на сотрудницу московского цирка-шапито «Радуга»
В Москве тигр напал на работницу
В Москве тигр напал на работницу
Зверь набросился на женщину, когда она зашла к нему в клетку, чтобы покормить.
Ей оказывается медицинская помощь.
Московский государственный цирк «Радуга» на Флотской улице — единственное постоянно действующее шапито Москвы. Основан в 1994 году. Расположен на территории Парка Дружбы вблизи станции метро «Речной вокзал». Его зал рассчитан на 1300 посадочных мест.
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