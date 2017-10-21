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18:29 (мск), источник: Известия

Тигр напал на сотрудницу московского цирка-шапито «Радуга»

В Москве тигр напал на работницу цирка-шапито «Радуга». Об этом в субботу сообщил Telegram-канал Mash.

Зверь набросился на женщину, когда она зашла к нему в клетку, чтобы покормить.

Пострадавшая получила серьезные травмы руки и ноги.

Ей оказывается медицинская помощь.

Московский государственный цирк «Радуга» на Флотской улице — единственное постоянно действующее шапито Москвы. Основан в 1994 году. Расположен на территории Парка Дружбы вблизи станции метро «Речной вокзал». Его зал рассчитан на 1300 посадочных мест.

13 октября Администрация Ульяновска обратилась в прокуратуру с просьбой проверить местный цирк-шапито после того, как появилась информация о якобы сбежавших оттуда трех волках.

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