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22:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Новосибирском

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Новосибирском, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Авария произошла утром 21 октября на автодороге между поселками Кольцово и Железнодорожный. «Тойота Спринтер» и «Мицубиси Галант» лоб в лоб столкнулись на трассе.

В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.

«На месте происшествия случайно оказался спасатель МАСС проезжающий мимо после смены, который совместно с очевидцами пытался деблокировать пострадавших подручными средствами», — добавили спасатели.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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