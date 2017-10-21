Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Новосибирском
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Новосибирском, рассказали в
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Новосибирском, рассказали в
Авария произошла утром 21 октября на автодороге между поселками Кольцово и Железнодорожный. «Тойота Спринтер» и «Мицубиси Галант» лоб в лоб столкнулись на трассе.
В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.
«На месте происшествия случайно оказался спасатель МАСС проезжающий мимо после смены, который совместно с очевидцами пытался деблокировать пострадавших подручными средствами», — добавили спасатели.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.