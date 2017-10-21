В центре Самары на улице Комсомольской горел двухэтажный кирпичный дом

На тушение пожара прибыли 31 спасатель и 7 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров — горела кровля и второй этаж. Огонь удалось быстро локализовать и потушить.

Существовала угроза распространения пламени на соседнее здание, пристроенное вплотную к горящему. Из него были эвакуированы три человека — ребёнок и двое взрослых. Медпомощь им не понадобилась.