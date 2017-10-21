В центре Самары на улице Комсомольской горел двухэтажный кирпичный дом
Как сообщает «Спасение 24», во второй половине дня на улице Комсомольской, 56 произошел пожар. Загорелся двухэтажный кирпичный дом.
Как сообщает «Спасение 24», во второй половине дня на улице Комсомольской, 56 произошел пожар. Загорелся двухэтажный кирпичный дом.
На тушение пожара прибыли 31 спасатель и 7 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров — горела кровля и второй этаж. Огонь удалось быстро локализовать и потушить.
Существовала угроза распространения пламени на соседнее здание, пристроенное вплотную к горящему. Из него были эвакуированы три человека — ребёнок и двое взрослых. Медпомощь им не понадобилась.
Пострадавших нет.