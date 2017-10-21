Грузовик перевернулся в результате ДТП в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Внедорожник столкнулся с небольшим грузовиком в алматинской Каменке, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

ДТП произошло на пересечении улиц Джандосова и Рыскулова. Со слов очевидцев, Lexus GX470 двигался по Рыскулова в южном направлении, водитель проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток с улицей Джандосова.

В это время по Джандосова в западном направлении двигается грузовик FOTON. Lexus на полном ходу врезается в него.