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22:03 (мск), источник: Newtimes.kz

В Костанае автокран врезался в автобусную остановку

В Костанае поздно вечером 21 октября автокран врезался в автобусную остановку, передает ng.kz.

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, авария произошла на улице Авиационной, недалеко от гостиницы «Остров».

Автокран, за рулем которого, по словам очевидцев, был пьяный водитель, снес столб и врезался в автобусную остановку.

К счастью, людей на остановке в этот момент не было. Водитель автокрана травм не получил.

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