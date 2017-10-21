В Костанае автокран врезался в автобусную остановку
В Костанае поздно вечером 21 октября автокран врезался в автобусную остановку, передает ng.kz.
В Костанае поздно вечером 21 октября автокран врезался в автобусную остановку, передает ng.kz.
По данным портала, авария произошла на улице Авиационной, недалеко от гостиницы «Остров».
Автокран, за рулем которого, по словам очевидцев, был пьяный водитель, снес столб и врезался в автобусную остановку.
К счастью, людей на остановке в этот момент не было. Водитель автокрана травм не получил.