Обнародованы причины возврата рейса «Астана-Баку» в аэропорт вылета
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Авиакомпания «Эйр Астана» объяснила, почему самолет, выполнявший рейс «Астана-Баку», вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Авиакомпания «Эйр Астана» объяснила, почему самолет, выполнявший рейс «Астана-Баку», вернулся в аэропорт вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«20 октября самолет, выполнявший рейс КС113 из Астаны в Баку, вернулся в аэропорт вылета
Экипаж следовал стандартным процедурам безопасности. На борту находилось 90 пассажиров», — сообщили в Департаменте по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».