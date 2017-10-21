Обнародованы причины возврата рейса «Астана-Баку» в аэропорт вылета

«20 октября самолет, выполнявший рейс КС113 из Астаны в Баку, вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы с навигационным оборудованием. Авиалайнер совершил посадку в 22:56 в штатном режиме.



Экипаж следовал стандартным процедурам безопасности. На борту находилось 90 пассажиров», — сообщили в Департаменте по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана».