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09:12 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура проверяет информацию о неоказании медпомощи пациентке, находившейся без сознания в Свердловской области

Екатеринбург. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Проверка информации об отказе бригады скорой помощи оказать медицинскую помощь жительнице г. Каменск-Уральский проводится городской прокуратурой.

Данные об инциденте появились в местных СМИ и стали поводом для проверки, говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, около 19 часов 20 октября 2017 года жители многоэтажного многоквартирного дома в г. Каменск-Уральский услышали шум в подъезде. В подъезде они обнаружили лежащую без сознания девушку, которая упала с лестницы. По сообщению СМИ, приезда бригады скорой по мощи пришлось ждать около 1,5 часов. Прибывшая впоследствии фельдшер скорой отказалась госпитализировать девушку, сославшись на то, что пострадавшая находится в состоянии алкогольного опьянения. Ночью состояние здоровья пострадавшей ухудшилось, в связи с чем она была госпитализирована в одну из городских больниц.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи. Установлено, какие основания были для отказа в госпитализации, а также запрошены медицинские документы для установления диагноза пострадавшей. Также будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, указывается в сообщении.

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