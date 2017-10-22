Прокуратура проверяет информацию о неоказании медпомощи пациентке, находившейся без сознания в Свердловской области
Екатеринбург.
Екатеринбург.
Данные об инциденте появились в местных СМИ и стали поводом для проверки, говорится в сообщении прокуратуры.
По предварительным данным, около 19 часов 20 октября 2017 года жители многоэтажного многоквартирного дома в г.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи. Установлено, какие основания были для отказа в госпитализации, а также запрошены медицинские документы для установления диагноза пострадавшей. Также будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, указывается в сообщении.