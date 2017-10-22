Прокуратура проверяет информацию о неоказании медпомощи пациентке, находившейся без сознания в Свердловской области

По предварительным данным, около 19 часов 20 октября 2017 года жители многоэтажного многоквартирного дома в г. Каменск-Уральский услышали шум в подъезде. В подъезде они обнаружили лежащую без сознания девушку, которая упала с лестницы. По сообщению СМИ, приезда бригады скорой по мощи пришлось ждать около 1,5 часов. Прибывшая впоследствии фельдшер скорой отказалась госпитализировать девушку, сославшись на то, что пострадавшая находится в состоянии алкогольного опьянения. Ночью состояние здоровья пострадавшей ухудшилось, в связи с чем она была госпитализирована в одну из городских больниц.