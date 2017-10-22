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15:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Нижегородской области

В Нижегородской области произошла авария с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Источник: Reuters

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек. Авария произошла в субботу, 31 октября, на железнодорожном переезде в Лукояновском районе.

«На 179 км Горьковской железной дороги на регулируемом переезде столкнулись пассажирский поезд N 337 Санкт-Петербург — Самара и легковой автомобиль, — уточнил источник. — По предварительным данным, пострадал водитель легковушки».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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