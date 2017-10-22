Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Нижегородской области
В Нижегородской области произошла авария с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.
В Нижегородской области произошла авария с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек. Авария произошла в субботу, 31 октября, на железнодорожном переезде в Лукояновском районе.
«На 179 км Горьковской железной дороги на регулируемом переезде столкнулись пассажирский поезд N 337
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.