Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Юбилей Эминема
07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

В Усть-Каменогорске родственники ищут пропавшего мужчину

В областном центре Усть-Каменогорска родственники и друзья ищут пропавшего 40-летнего мужчину, который не выходит на связь уже больше недели, передает YK-news.kz.

Источник: Newtimes.kz

Вячеслав Семёнов пропал в минувшую субботу. Друзья рассказали при каких обстоятельствах последний раз видели мужчину.

«14 октября вечером он уехал на такси от своего близкого друга домой, в район Октябрьского острова. Больше от Вячеслава вестей не было, а его телефон отключен», — рассказал товарищ Вячеслава Александр.

Близкие мужчины отметили, что полицейским удалось установить личность таксиста, который вез в тот вечер Вячеслава домой. Водитель назвал адрес, куда доставил клиента.

В УВД города сообщили, что поиски пропавшего продолжаются.

«Обращение родственников о пропаже Семёнова Вячеслава Александровича 1977 года рождения было зарегистрировано 18 октября. Сейчас ведется весь комплекс розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был одет в оранжевую футболку, синие спортивные штаны и черные кроссовки. Его рост составляет приблизительно 178 сантиметров, вес 110 килограмм.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Александровича просьба сообщить ее по телефонам: +7 (777) 535−88−88, +7 (701) 514−10−06, +7 (913) 969−93−57 или на канал «102».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На месте пожара рядом с МГИМО в Москве найдены тела 2 человек
Трамп оплатит своим соратникам адвокатов по «российскому делу»
В Каталонии отказались признать решение Мадрида об автономии
Глава ЦРУ попросил не спрашивать его в случае пропажи главы КНДР
Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии
США забраковали стратегию противостояния с Россией и Китаем
Россия внесла Браудера в список Интерпола
«Спартак» не смог победить в домашнем матче чемпионата России
Спорт
«Спартак» после крупной победы в ЛЧ не смог обыграть «Амкар» В конце встречи арбитр Павел Кукуян имел все основания наказать красно-белых 11-метровым ударом
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь