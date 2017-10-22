В Усть-Каменогорске родственники ищут пропавшего мужчину

Источник: Newtimes.kz

Вячеслав Семёнов пропал в минувшую субботу. Друзья рассказали при каких обстоятельствах последний раз видели мужчину.

«14 октября вечером он уехал на такси от своего близкого друга домой, в район Октябрьского острова. Больше от Вячеслава вестей не было, а его телефон отключен», — рассказал товарищ Вячеслава Александр.

Близкие мужчины отметили, что полицейским удалось установить личность таксиста, который вез в тот вечер Вячеслава домой. Водитель назвал адрес, куда доставил клиента.

В УВД города сообщили, что поиски пропавшего продолжаются.

«Обращение родственников о пропаже Семёнова Вячеслава Александровича 1977 года рождения было зарегистрировано 18 октября. Сейчас ведется весь комплекс розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был одет в оранжевую футболку, синие спортивные штаны и черные кроссовки. Его рост составляет приблизительно 178 сантиметров, вес 110 килограмм.