Под Алматы перебегавший дорогу человек погиб
ДТП со смертельным исходом произошло на Талгарской трассе, передает Patrul.kz.
ДТП со смертельным исходом произошло на Талгарской трассе, передает Patrul.kz.
Страшный наезд случился напротив ресторана «Диана» близ поселка Бесагаш. По словам свидетелей ДТП, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
По всей видимости, водитель автомашины Volkswagen Touareg в потемках не заметил неожиданно появившегося на дороге пешехода. На большой скорости он сбил человека. Пострадавший скончался до приезда врачей.