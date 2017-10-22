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07:18 (мск), источник: 365info.kz

Под Алматы перебегавший дорогу человек погиб

ДТП со смертельным исходом произошло на Талгарской трассе, передает Patrul.kz.

Источник: 365info.kz

Страшный наезд случился напротив ресторана «Диана» близ поселка Бесагаш. По словам свидетелей ДТП, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

По всей видимости, водитель автомашины Volkswagen Touareg в потемках не заметил неожиданно появившегося на дороге пешехода. На большой скорости он сбил человека. Пострадавший скончался до приезда врачей.

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