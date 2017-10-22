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09:45 (мск), источник: "Российская газета"

Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания

Этаж здания обрушился при строительстве торгового центра во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации края.

Строители отступили от проекта, начав возводить третий этаж, в то время как проектом предусмотрено лишь два, сделали вывод специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Но при этом заметили, что по своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено. Таким образом, инспекция не может принять в отношении руководства компании-застройщика меры административного воздействия. Скорее всего, этим вопросом займутся правоохранительные органы, в том числе прокуратура.

Обрушение произошло при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия.

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