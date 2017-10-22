Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания
Этаж здания обрушился при строительстве торгового центра во Владивостоке, сообщает
Этаж здания обрушился при строительстве торгового центра во Владивостоке, сообщает
Строители отступили от проекта, начав возводить третий этаж, в то время как проектом предусмотрено лишь два, сделали вывод специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Но при этом заметили, что по своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено. Таким образом, инспекция не может принять в отношении руководства
Обрушение произошло при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия.