Во Владивостоке обрушился этаж строящегося здания

Строители отступили от проекта, начав возводить третий этаж, в то время как проектом предусмотрено лишь два, сделали вывод специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Но при этом заметили, что по своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено. Таким образом, инспекция не может принять в отношении руководства компании-застройщика меры административного воздействия. Скорее всего, этим вопросом займутся правоохранительные органы, в том числе прокуратура.