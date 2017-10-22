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09:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омске во время массовой драки у бара разгромили ломом машину

Пятеро парней избивали водителя и пассажира.

Вчера вечером в сети появилась видеозапись массовой потасовки у Snatch bar (ул. Лермонтова, 8). По словам очевидцев, пятеро мужчин, приехавших к бару на машине, избили водителя и пассажира другого автомобиля, а потом разгромили его ломом. Запись появилась в паблике «Аварийный Омск».

— Ночью на Лермонтова 6. Синяя машина припарковалась напротив снэч бара, следом прилетел серый хэч бэк, оттуда выбежало пятеро парней и давай дубасить водителя и пассажира с синей тачки. Разбили машину ломом, — написал автор видео.

Весь инцидент продолжался не более двух минут, после чего обе компании быстро разъехались. Полицию на место, судя по всему, не вызывали.

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