В Омске во время массовой драки у бара разгромили ломом машину

Вчера вечером в сети появилась видеозапись массовой потасовки у Snatch bar (ул. Лермонтова, 8). По словам очевидцев, пятеро мужчин, приехавших к бару на машине, избили водителя и пассажира другого автомобиля, а потом разгромили его ломом. Запись появилась в паблике «Аварийный Омск».

— Ночью на Лермонтова 6. Синяя машина припарковалась напротив снэч бара, следом прилетел серый хэч бэк, оттуда выбежало пятеро парней и давай дубасить водителя и пассажира с синей тачки. Разбили машину ломом, — написал автор видео.