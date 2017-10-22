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09:44 (мск), источник: Newslab.ru

За кражу миллиона из машины приятеля красноярца оставили на свободе

Преступление 28-летний мужчина совершил этим летом.

Двух жителей Красноярска осудили условно за кражу крупной суммы денег, сообщили 22 октября в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел этим летом на автотранспортной парковке в Центральном районе города. Пострадавший оставил там свой автомобиль и пошел со знакомыми в сауну. Через некоторое время мужчина обнаружил, что из салона машины пропала сумка, в которой находилось 950 тысяч рублей.

Как оказалось, кражу организовал 28-летний красноярец, который отдыхал с автовладельцем. Он знал, что в машине приятеля осталась крупная сумма денег, и предложил другому знакомому украсть их.

«Находясь в сауне, злоумышленник отключил сигнализацию, после чего его сообщник забрал сумку с деньгами и скрылся. В отношении ранее не судимых жителей краевого центра возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”. В ходе следствия материальный ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме. Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно каждому», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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