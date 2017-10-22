За кражу миллиона из машины приятеля красноярца оставили на свободе

Двух жителей Красноярска осудили условно за кражу крупной суммы денег, сообщили 22 октября в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел этим летом на автотранспортной парковке в Центральном районе города. Пострадавший оставил там свой автомобиль и пошел со знакомыми в сауну. Через некоторое время мужчина обнаружил, что из салона машины пропала сумка, в которой находилось 950 тысяч рублей.

Как оказалось, кражу организовал 28-летний красноярец, который отдыхал с автовладельцем. Он знал, что в машине приятеля осталась крупная сумма денег, и предложил другому знакомому украсть их.