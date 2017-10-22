Микроавтобус с 12 пассажирами перевернулся в Хынчшетском районе
Водитель не справился с управлением, на месте происшествия работает полиция.
Водитель не справился с управлением, на месте происшествия работает полиция.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Рейсовый микроавтобус с 12 пассажирами слетел с трассы у села Фундул Галбеней в воскресенье утром, сообщил корреспонденту Sputnik Молдова очевидец происшествия.
По предварительным данным, никто из находящихся в салоне маршрутки серьезно не пострадал. Причина ДТП выясняется, на месте происшествия работают полицейские. Известно, что водитель не справился с управлением.
Очевидцы ДТП говорят, что у водителя маршрутки большой опыт работы, они считают, что происшествие произошло
На днях в Кишиневе в результате ДТП перевернулась полицейская машина.