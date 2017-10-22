Девять жителей Приангарья «подарили» мошенникам полмиллиона рублей за сутки

Источник: IrkutskMedia.ru

Двое мужчин и семь женщин стали жертвами мошенников в Иркутской области за сутки. Общий причиненный ущерб гражданам составил около полумиллиона рублей. Во всех случаях проводятся проверки для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, в Иркутске в полицию обратился 77-летний пенсионер, который передал аферистам 270 тысяч рублей за якобы освобождения внука от уголовной ответственности. В Братске еще один 35-летний мужчина при продаже баяна на торговой площадке интернета лишился 10 тысяч рублей. Для внесения предоплаты за инструмент лжепокупатель попросил братчанина пройти к банкомату и осуществить ряд операций, после которых со счета и были списаны деньги.

«Подобным путем злоумышленники похитили 80 тысяч рублей у 26-летней жительницы Усолья-Сибирского, которая разместила в интернете объявление о сдаче комнаты в аренду. Также для внесения предоплаты ей позвонил неизвестный, попросил пройти к банкомату и выполнить некоторые операции», — говорится в сообщении ведомства.

Другая 61-летняя иркутянка лишилась 13 тысяч рублей. Пенсионерка через торговую площадку всемирной паутины пыталась продать балконную оконную раму. При разговоре по телефону с неизвестным «покупателем» она сообщила ему номер своей банковской карты и код на оборотной стороне.

Точно таким же способом были похищены почти 8 тысяч рублей со счета 63-летней жительницы Иркутска. При разговоре с пожилой женщиной аферисты, представились работниками сотовой компании, которые подключили ей будто бы лишние телефонные услуги. Чтобы вернуть якобы уже уплаченные за них деньги преступники убедили пенсионерку передать сведения её банковской карты.

Не остались без внимание преступников в эти сутки и социальные сети. В результате переписки по поводу покупки одежды 26-летняя жительница Иркутска перевела на счет аферистов 11 тысяч рублей. Почти 10 тысяч рублей отдала мошенникам 24-летняя иркутянка, которой пришло сообщение от ее знакомой с просьбой сообщить данные банковской карты и код для перевода денег с электронного кошелька.

Покупка ягод с одного из московских сайтов обернулось для 44-летней жительницы поселка Ново-Нукутский потерей 165 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, в ходе переписки с продавцом в счет оплаты за товар она сначала перевела часть денег, потом еще. Наконец, в третий раз ей позвонил якобы представитель этой компании и попросил оплатить еще и стразовой взнос, однако после того, как женщина потребовала вернуть ей деньги за неполученный товар, связь с продавцами прекратилась.