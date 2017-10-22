Доверчивый таксист перевел лжеполицейскому 11 тысяч и купил продуктов
В настоящее время ведется розыск злоумышленника.
В настоящее время ведется розыск злоумышленника.
Сотрудники полиции Железногорска разыскивают злоумышленника, который обманул водителя такси на 11 тысяч рублей.
Таксисту позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Сначала он попросил доставить ему продукты из магазина, а затем — перевести деньги, пообещав компенсировать оказанную услугу.
«Звонивший заявил, что он сотрудник полиции и призвал довериться ему. Потерпевший перечислил 11 тысяч рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь», — рассказали в
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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