На территории Приморья осталось восемь действующих лесных пожаров
Четыре удалось потушить за минувшие сутки.
Четыре удалось потушить за минувшие сутки.
В Приморском крае на территории Кавалеровского, Тернейского, Ольгинского районов, а также Дальнегорского городского округа продолжают действовать шесть лесных пожаров. Новых возгораний за минувшие сутки не произошло, зато людям удалось потушить четыре пожара на площади около 600 гектаров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
По информации регионального департамента лесного хозяйства все пожары действует в труднодоступной для проезда техники местности. Огнём охвачены больше 1,6 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний участвуют почти 150 человек с привлечением 23 единицы техники. В числе борцов с огнём — 50
Как писало РИА «Восток-Медиа», с 12 октября в Приморском крае начал действовать особый противопожарный режим. Такое решение принял врио губернатора Андрей Тарасенко в связи с ухудшением ситуации в лесах.
При этом глава региона поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.