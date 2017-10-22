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09:05 (мск), источник: Восток Медиа

На территории Приморья осталось восемь действующих лесных пожаров

Четыре удалось потушить за минувшие сутки.

В Приморском крае на территории Кавалеровского, Тернейского, Ольгинского районов, а также Дальнегорского городского округа продолжают действовать шесть лесных пожаров. Новых возгораний за минувшие сутки не произошло, зато людям удалось потушить четыре пожара на площади около 600 гектаров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации регионального департамента лесного хозяйства все пожары действует в труднодоступной для проезда техники местности. Огнём охвачены больше 1,6 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний участвуют почти 150 человек с привлечением 23 единицы техники. В числе борцов с огнём — 50 парашютистов-десантников лесоохраны.

Как писало РИА «Восток-Медиа», с 12 октября в Приморском крае начал действовать особый противопожарный режим. Такое решение принял врио губернатора Андрей Тарасенко в связи с ухудшением ситуации в лесах.

При этом глава региона поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

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