На территории Приморья осталось восемь действующих лесных пожаров

В Приморском крае на территории Кавалеровского, Тернейского, Ольгинского районов, а также Дальнегорского городского округа продолжают действовать шесть лесных пожаров. Новых возгораний за минувшие сутки не произошло, зато людям удалось потушить четыре пожара на площади около 600 гектаров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации регионального департамента лесного хозяйства все пожары действует в труднодоступной для проезда техники местности. Огнём охвачены больше 1,6 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний участвуют почти 150 человек с привлечением 23 единицы техники. В числе борцов с огнём — 50 парашютистов-десантников лесоохраны.

Как писало РИА «Восток-Медиа», с 12 октября в Приморском крае начал действовать особый противопожарный режим. Такое решение принял врио губернатора Андрей Тарасенко в связи с ухудшением ситуации в лесах.