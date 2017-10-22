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10:17 (мск), источник: Om1.ru

У метромоста в центре Омска произошло тройное ДТП: фото

Утром в самом центре схлестнулись Тойота" и два ВАЗа.

Сегодня около 8:20 утра на Красном пути под метромостом произошла крупная авария. Фото с места ДТП появились сразу в нескольких городских пабликах. Судя по снимкам, там столкнулись три автомобиля: два ВАЗа и «Тойота Туарег».

Иномарка получила крупные повреждения: полностью раскурочена передняя часть, машинное масло растеклось по асфальту. Один из ВАЗов — «пятерка» или «семерка», принявший удар в бок, остался с разбитыми боковыми дверями и смятым кузовом.

На месте работают ГИБДД, бригады скорой помощи и МЧС. По словам очевидцев, скорая просто стояла, на ней никого не увезли, из чего можно заключить, что пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Проезжала я эту аварию! Все живы, в жигулях были мужчина и женщина в возрасте. А вот во второй машине был молодой человек лет 30 и он показался нетрезвым, — пишут в комментариях.

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