У метромоста в центре Омска произошло тройное ДТП: фото

Сегодня около 8:20 утра на Красном пути под метромостом произошла крупная авария. Фото с места ДТП появились сразу в нескольких городских пабликах. Судя по снимкам, там столкнулись три автомобиля: два ВАЗа и «Тойота Туарег».

Иномарка получила крупные повреждения: полностью раскурочена передняя часть, машинное масло растеклось по асфальту. Один из ВАЗов — «пятерка» или «семерка», принявший удар в бок, остался с разбитыми боковыми дверями и смятым кузовом.

На месте работают ГИБДД, бригады скорой помощи и МЧС. По словам очевидцев, скорая просто стояла, на ней никого не увезли, из чего можно заключить, что пострадавших нет.

<div id="vk_post_-62832959_1096474"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-62832959_1096474", -62832959, 1096474, 'RpExTVPzTInejTw4QTggu2Go80UJ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.