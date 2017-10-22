В Самаре пожар в ТЦ Амбар тушили 121 человек
21 октября в 21 час. 21 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Самара, Южное шоссе, ТЦ «Амбар», сообщает облМЧС.
21 октября в 21 час. 21 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Самара, Южное шоссе, ТЦ «Амбар», сообщает облМЧС.
Было установлено, что в складском помещении торговой секции «Котон» происходит горение на площади 20 кв.м., существует угроза распространения огня.
К месту пожара были оперативно направлены дополнительные
В короткий срок удалось остановить распространения огня и ликвидировать пожар.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
«Из торгового центра оперативно было эвакуировано 290 человек, своевременно сработала система пожаротушения, правильные действия
Всего для тушения пожара привлекалось 121 человек, 36 ед. техники.