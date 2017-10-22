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15:04 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пожар в ТЦ Амбар тушили 121 человек

21 октября в 21 час. 21 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Самара, Южное шоссе, ТЦ «Амбар», сообщает облМЧС.

Источник: 63.mchs.gov.ru

Было установлено, что в складском помещении торговой секции «Котон» происходит горение на площади 20 кв.м., существует угроза распространения огня.

К месту пожара были оперативно направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ территориального пожарного спасательного гарнизона Самарской области, оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и 3 отряда федеральной противопожарной службы.

В короткий срок удалось остановить распространения огня и ликвидировать пожар.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

«Из торгового центра оперативно было эвакуировано 290 человек, своевременно сработала система пожаротушения, правильные действия пожарно-спасательных подразделений не позволили развиться пожару и привести к более тяжелым последствиям. Пожар ликвидирован своевременно», — подвел итог начальник Главного управления.

Всего для тушения пожара привлекалось 121 человек, 36 ед. техники.

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