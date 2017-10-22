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10:05 (мск), источник: Tengrinews

Появилось видео задержания фальшивомонетчиков, сбывавших доллары по курсу 100 тенге

Появилось видео задержания фальшивомонетчиков, сбывавших доллары по курсу 100 тенге, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео было опубликовано на странице ДГД по Алматинской области в Instagram.

Напомним, 8 октября при сбыте поддельных 30 тысяч долларов в обмен за подлинные 3,06 миллиона тенге были задержаны два гражданина Таджикистана и два гражданина Казахстана.

«Наряду с этим при личном обыске у одного из задержанных дополнительно обнаружены и изъяты семь фальшивых купюр номиналом 100 долларов США. Также проведены дальнейшие мероприятия и установлены их места проживания, где обнаружены и изъяты 20 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США», — сообщили в службе экономических расследований ДГД Алматинской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все задержанные водворены в ИВС УВД Илийского района. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются соучастники данного преступления и причастность к другим совершенным преступлениям.

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