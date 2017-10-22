Появилось видео задержания фальшивомонетчиков, сбывавших доллары по курсу 100 тенге
Появилось видео задержания фальшивомонетчиков, сбывавших доллары по курсу 100 тенге, передает Tengrinews.kz.
Появилось видео задержания фальшивомонетчиков, сбывавших доллары по курсу 100 тенге, передает Tengrinews.kz.
Видео было опубликовано на странице ДГД по Алматинской области в Instagram.
Напомним, 8 октября при сбыте поддельных 30 тысяч долларов в обмен за подлинные 3,06 миллиона тенге были задержаны два гражданина Таджикистана и два гражданина Казахстана.
«Наряду с этим при личном обыске у одного из задержанных дополнительно обнаружены и изъяты семь фальшивых купюр номиналом 100 долларов США. Также проведены дальнейшие мероприятия и установлены их места проживания, где обнаружены и изъяты 20 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США», — сообщили в службе экономических расследований ДГД Алматинской области.
Все задержанные водворены в ИВС УВД Илийского района. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются соучастники данного преступления и причастность к другим совершенным преступлениям.