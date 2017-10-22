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09:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Тяжело заболевшего в Таиланде туриста из Иркутска доставили на родину

Тайские медики не стали брать с пациента плату за оказанные медицинские услуги.

Туриста из Иркутска Александра Распутина, который тяжело заболел во время отдыха в Таиланде, доставили домой, сообщили представители посольства России в королевстве.

Иркутянина привезли на родину в субботу, 21 октября, в 17:25. Его доставили регулярным рейсом. Транспортировку больного осуществляла бригада медиков Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России. Содействие им оказывали сотрудники российской дипмиссии в Таиланде.

В посольстве рассказали, что больница Samitivej Srinakarin в Бангкоке, где лечили иркутянина, не стала брать плату за оказанные ему медицинские услуги. В дипмиссии поблагодарили руководство медучреждения за такое решение.

Напомним, житель Иркутска Александр Распутин получил сильнейшее заражение крови, когда был на отдыхе в Таиланде. Мужчина находился в тяжелом состоянии: не мог самостоятельно дышать и не открывал глаза. При этом врачи давали положительные прогнозы. Семья мужчины не могла самостоятельно оплатить его лечение, так как на это требовалось около двух миллионов рублей.

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