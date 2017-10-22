Тяжело заболевшего в Таиланде туриста из Иркутска доставили на родину
Тайские медики не стали брать с пациента плату за оказанные медицинские услуги.
Тайские медики не стали брать с пациента плату за оказанные медицинские услуги.
Туриста из Иркутска Александра Распутина, который тяжело заболел во время отдыха в Таиланде, доставили домой, сообщили представители посольства России в королевстве.
Иркутянина привезли на родину в субботу, 21 октября, в 17:25. Его доставили регулярным рейсом. Транспортировку больного осуществляла бригада медиков Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России. Содействие им оказывали сотрудники российской дипмиссии в Таиланде.
В посольстве рассказали, что больница Samitivej Srinakarin в Бангкоке, где лечили иркутянина, не стала брать плату за оказанные ему медицинские услуги. В дипмиссии поблагодарили руководство медучреждения за такое решение.
Напомним, житель Иркутска Александр Распутин получил сильнейшее заражение крови, когда был на отдыхе в Таиланде. Мужчина находился в тяжелом состоянии: не мог самостоятельно дышать и не открывал глаза. При этом врачи давали положительные прогнозы. Семья мужчины не могла самостоятельно оплатить его лечение, так как на это требовалось около двух миллионов рублей.