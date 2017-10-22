Два человека погибли на пожарах за минувшие сутки в Минской области
Всего на территории региона за сутки спасатели выезжали на тушение пожаров восемь раз.
Всего на территории региона за сутки спасатели выезжали на тушение пожаров восемь раз.
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Мужчина и женщина погибли на пожарах с разницей около часа в Минской области за минувшие сутки, сообщили Sputnik в Минском ОУМЧС.
Первый пожар, унесший жизнь женщины, произошел накануне вечером — сообщение о возгорании частного дома в поселке Клочки Дзержинского района поступило спасателям в 21:58.
В результате пожара погибла хозяйка дома.
Информация о другом возгорании — в жилом доме в поселке Еськовичи Несвижского района — поступила в МЧС в 22:35. В результате пожара погиб мужчина, хозяин дома.
Причины двух пожаров устанавливаются.
В МЧС также отметили, что всего за сутки на территории области произошло восемь пожаров.