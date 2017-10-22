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09:56 (мск), источник: Sputnik.by

Два человека погибли на пожарах за минувшие сутки в Минской области

Всего на территории региона за сутки спасатели выезжали на тушение пожаров восемь раз.

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Мужчина и женщина погибли на пожарах с разницей около часа в Минской области за минувшие сутки, сообщили Sputnik в Минском ОУМЧС.

Первый пожар, унесший жизнь женщины, произошел накануне вечером — сообщение о возгорании частного дома в поселке Клочки Дзержинского района поступило спасателям в 21:58.

В результате пожара погибла хозяйка дома.

Информация о другом возгорании — в жилом доме в поселке Еськовичи Несвижского района — поступила в МЧС в 22:35. В результате пожара погиб мужчина, хозяин дома.

Причины двух пожаров устанавливаются.

В МЧС также отметили, что всего за сутки на территории области произошло восемь пожаров.

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