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09:53 (мск), источник: Tengrinews

Задержан подозреваемый в ограблении отделения Kaspi bank в Шымкенте

Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на отделение Kaspi bank в городе Шымкент, сообщили в МВД РК, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Преступление было совершено 13 октября текущего года. Подозреваемый уже признал свою вину. По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 192 УК РК “Разбой”. В рамках досудебного расследования выясняются все подробности совершенного преступления и проверяется информация о причастности задержанного к совершению других уголовных преступлений», — сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Напомним, по данным полиции «тревожная кнопка банка сработала 13 октября в 19.40.

«Со слов сотрудников банка установлено, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на “взрыв пакет”, после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги. Неизвестный из кассы забрал деньги в сумме около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США и 8 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на “тревожную кнопку”, но подозреваемому удалось скрыться», — отмечали в региональном ДВД.

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