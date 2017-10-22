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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Под Челябинском пять человек погибли при столкновении двух легковушек

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пять человек погибли в ночь на воскресенье при столкновении автомобилей Kia и ВАЗ-21074 в Аргаяшском районе Челябинской области, сообщается на сайте ГУМВД России по региону.

«В ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек. На 28-м километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым столкнулись идущие во встречных направлениях автомобили Kia Ceed и ВАЗ-21074», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте ДТП погибли водитель Kia, а также трое пассажиров ВАЗ. По информации полиции, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ житель Аргаяшского района и еще один его пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. Позже водитель скончался в больнице, отметили в ГУМВД.

В полиции добавили, что на место аварии прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Аргаяшскому району.

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