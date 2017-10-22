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10:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Смертельное ДТП в Башкирии: жертвами аварии стали две жительницы Челябинской области

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Авария со смертельным исходом произошла в субботу, 21 октября, в Абзелиловском районе Башкортостана.

На 14 км автодороги Озёрное- Касимовский рудник столкнулись «Лада Веста», под управлением 29-летнего жителя Челябинской области, и «Дэу Матиз», за рулём которого находилась 44-летняя жительница Магнитогорска. В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован, его 29-летняя супруга скончалась на месте аварии. Водитель «Дэу» с травмами доставлена в больницу, где вечером того же дня скончалась, сообщает республиканское ГИБДД.

Травмы также получил пассажир иномарки, 45-летний житель Оренбургской области.

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