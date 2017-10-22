Смертельное ДТП в Башкирии: жертвами аварии стали две жительницы Челябинской области

На 14 км автодороги Озёрное- Касимовский рудник столкнулись «Лада Веста», под управлением 29-летнего жителя Челябинской области, и «Дэу Матиз», за рулём которого находилась 44-летняя жительница Магнитогорска. В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован, его 29-летняя супруга скончалась на месте аварии. Водитель «Дэу» с травмами доставлена в больницу, где вечером того же дня скончалась, сообщает республиканское ГИБДД.