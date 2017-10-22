Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста

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«Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Официальными комментариями полиции и представителей оппозиционера агентство в настоящее время не располагает.

2 октября Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Навальный был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.

Из материалов дела следует, что Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы «призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года», что формирует состав административного правонарушения.