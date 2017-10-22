В Воронеже иномарка провалилась в яму

Кроссовер провалился в яму правым колесом на улице 25 Января Железнодорожного района Воронежа в субботу, 21 октября. Фото с места опубликовали в городском сообществе в соцсети.

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Яма образовалась возле тротуара. Житель Воронежа Владимир Силин в комментарии к снимку написал, что на месте ведется ремонт теплотрассы. Судя по фото, специальных ограждений возле ямы никто не поставил.

Очевидец Артур Кудряшов сообщил, что водителю и пассажирам автомобиля пришлось «прыгать», чтобы выровнять машину.