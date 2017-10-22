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14:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже иномарка провалилась в яму

Инцидент произошел на улице 25 Января.

Кроссовер провалился в яму правым колесом на улице 25 Января Железнодорожного района Воронежа в субботу, 21 октября. Фото с места опубликовали в городском сообществе в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Яма образовалась возле тротуара. Житель Воронежа Владимир Силин в комментарии к снимку написал, что на месте ведется ремонт теплотрассы. Судя по фото, специальных ограждений возле ямы никто не поставил.

Очевидец Артур Кудряшов сообщил, что водителю и пассажирам автомобиля пришлось «прыгать», чтобы выровнять машину.

Похожий случай произошел на улице Плехановской возле дома № 20 в четверг, 19 октября. Автомобиль Hyundai провалился в глубокую яму с водой. В луже погрязли левое переднее колесо автомобиля и половина заднего.

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