В Воронеже иномарка провалилась в яму
Инцидент произошел на улице 25 Января.
Инцидент произошел на улице 25 Января.
Кроссовер провалился в яму правым колесом на улице 25 Января Железнодорожного района Воронежа в субботу, 21 октября. Фото с места опубликовали в городском сообществе в соцсети.
Яма образовалась возле тротуара. Житель Воронежа Владимир Силин в комментарии к снимку написал, что на месте ведется ремонт теплотрассы. Судя по фото, специальных ограждений возле ямы никто не поставил.
Очевидец Артур Кудряшов сообщил, что водителю и пассажирам автомобиля пришлось «прыгать», чтобы выровнять машину.
Похожий случай произошел на улице Плехановской возле дома № 20 в четверг, 19 октября. Автомобиль Hyundai провалился в глубокую яму с водой. В луже погрязли левое переднее колесо автомобиля и половина заднего.