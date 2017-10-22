В Темиртау осудили 22-летнего отца десяти детей
На скамье подсудимых оказался многодетный житель села Есиль Осакаровского района, задержанный за ограбление пенсионерки, сообщают «Криминальные новости».
На скамье подсудимых оказался многодетный житель села Есиль Осакаровского района, задержанный за ограбление пенсионерки, сообщают «Криминальные новости».
Весной 2017 года 21-летний Толя приехал в Темиртау, видимо, на заработки, но найти высокооплачиваемую работу не удалось. У парня недавно родился второй ребенок. Кроме того, юноша усыновил и удочерил восьмерых детей своей супруги. 24 мая, скитаясь по городу, юный отец большого семейства встретил незнакомого мужчину по имени Марат, который быстро втерся в доверие к Игорю и выклянчил у него последние копейки, на них купили бутылку водки. В ходе задушевной беседы опьяневший Игорь открылся новому «другу» и поведал о своем многочисленном счастье.
«Ртов куча, а я не могу
«Не печалься, я научу тебя добывать средства на пропитание сынишки. Пойдем в ближайший двор, там поищем денежки», — успокоил Толю собутыльник.
Пили парни прямо на улице, в окрестностях микрорайона. Возле одного из подъездов собутыльники заметили пенсионерку. Марат показал на женскую сумочку в ее руках и приказал Игорю отобрать добычу. Парень кинулся к пенсионерке, без угроз и насилия вырвал сумочку. Толя услышал, как старушка кричала ему в спину: «Кинь хотя бы ключи от квартиры!».
Спрятавшись в палисаднике, грабители обнаружили в сумочке за 5 000 тенге сотовый телефон «Нокиа» стоимостью 1000 тенге, а также мелочь, конфеты и мазь за 700 тенге. Отдав наивному подельнику телефон, Марат скрылся с остальной добычей. На следующий день Игоря задержали полицейские. До сентября, когда начался уголовный процесс, подозреваемый просидел в следственном изоляторе.
Там и встретил собственный день рождения. На суде молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая простила его, просила не лишать свободы. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств молодой возраст подсудимого, то, что Толя ранее не привлекался к уголовной ответственности, и, конечно, наличие десяти некормленых детишек. Мужчина приговорен к трем годам ограничения свободы и 200 часам принудительных работ.