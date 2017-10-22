В Темиртау осудили 22-летнего отца десяти детей

Источник: Newtimes.kz

Весной 2017 года 21-летний Толя приехал в Темиртау, видимо, на заработки, но найти высокооплачиваемую работу не удалось. У парня недавно родился второй ребенок. Кроме того, юноша усыновил и удочерил восьмерых детей своей супруги. 24 мая, скитаясь по городу, юный отец большого семейства встретил незнакомого мужчину по имени Марат, который быстро втерся в доверие к Игорю и выклянчил у него последние копейки, на них купили бутылку водки. В ходе задушевной беседы опьяневший Игорь открылся новому «другу» и поведал о своем многочисленном счастье.

«Ртов куча, а я не могу сыну-младенцу даже молочка купить», — сказал Толя Марату. Спустя четыре месяца он повторил эти слова на судебном заседании.

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«Не печалься, я научу тебя добывать средства на пропитание сынишки. Пойдем в ближайший двор, там поищем денежки», — успокоил Толю собутыльник.

Пили парни прямо на улице, в окрестностях микрорайона. Возле одного из подъездов собутыльники заметили пенсионерку. Марат показал на женскую сумочку в ее руках и приказал Игорю отобрать добычу. Парень кинулся к пенсионерке, без угроз и насилия вырвал сумочку. Толя услышал, как старушка кричала ему в спину: «Кинь хотя бы ключи от квартиры!».

Спрятавшись в палисаднике, грабители обнаружили в сумочке за 5 000 тенге сотовый телефон «Нокиа» стоимостью 1000 тенге, а также мелочь, конфеты и мазь за 700 тенге. Отдав наивному подельнику телефон, Марат скрылся с остальной добычей. На следующий день Игоря задержали полицейские. До сентября, когда начался уголовный процесс, подозреваемый просидел в следственном изоляторе.