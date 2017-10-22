Число пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане возросло до 12
По данным регионального Минздрава, один человек находится в тяжелом состоянии.
По данным регионального Минздрава, один человек находится в тяжелом состоянии.
КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Двенадцать человек пострадали в результате съезда в кювет туристического автобуса в Чистопольском районе Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в
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''12 человек госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ, из которых один в тяжелом состоянии (водитель автобуса), четыре в состоянии средней степени тяжести, семь в удовлетворительном состоянии", — пояснила собеседница агентства.
Туристический автобус марки Setra съехал в кювет 21 октября около 22:47 мск вблизи поселка Александровка. Он следовал по маршруту Самара — Сарапул (Удмуртская Республика). По данным МЧС, погибших нет.
Всего в автобусе было 30 пассажиров (детей среди них не было) и один водитель. Администрация Чистопольского района организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Чистополь». Собственник автобуса направляет второй автобус для доставки пассажиров до конечного пункта.
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