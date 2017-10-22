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10:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми спасатели достали из озера выпавшего из лодки рыбака

Обессиленного мужчину с переохлаждениями доставили в больницу.

Спасатели достали из озера рыбака, выпавшего из лодки в Перми 21 октября.

56-летний мужчина рыбачил на Диком озере в Кировском районе. В какой-то момент лодка, в которой он сидел, опрокинулась. Самостоятельно выбраться на берег мужчина не смог, однако успел сообщить о происшествии по телефону своей матери. Женщина вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС обнаружили рыбака на топистой местности. Они достали обессиленного замёрзшего мужчину из воды и на носилках принесли к автомобилю скорой помощи. Спасённого рыбака доставили в больницу.

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