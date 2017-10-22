В Перми спасатели достали из озера выпавшего из лодки рыбака
Обессиленного мужчину с переохлаждениями доставили в больницу.
Обессиленного мужчину с переохлаждениями доставили в больницу.
Спасатели достали из озера рыбака, выпавшего из лодки в Перми 21 октября.
56-летний мужчина рыбачил на Диком озере в Кировском районе. В
Сотрудники МЧС обнаружили рыбака на топистой местности. Они достали обессиленного замёрзшего мужчину из воды и на носилках принесли к автомобилю скорой помощи. Спасённого рыбака доставили в больницу.