В Перми спасатели достали из озера выпавшего из лодки рыбака

56-летний мужчина рыбачил на Диком озере в Кировском районе. В какой-то момент лодка, в которой он сидел, опрокинулась. Самостоятельно выбраться на берег мужчина не смог, однако успел сообщить о происшествии по телефону своей матери. Женщина вызвала спасателей.