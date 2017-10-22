Ночью в Воронеже около заправки 6 пожарных тушили пылающую фуру
ЧП произошло на левом берегу.
ЧП произошло на левом берегу.
В 23:38 субботы, 22 октября, спасателям поступил срочный вызов из Левобережного района Воронежа. Там на улице Дубровина около здания № 11а, в котором располагается АЗС, загорелась грузовая машина. На место приехали сразу два пожарных отделения. Им удалось справиться с пламенем уже в 23:50.
«В результате пожара огонь уничтожил кабину фуры», — рассказали в региональном МЧС.
Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. Огонь тушили сразу 6 пожарных. Теперь эксперты выяснят, почему грузовик вообще загорелся.