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14:44 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью в Воронеже около заправки 6 пожарных тушили пылающую фуру

ЧП произошло на левом берегу.

Источник: Новости Воронежа

В 23:38 субботы, 22 октября, спасателям поступил срочный вызов из Левобережного района Воронежа. Там на улице Дубровина около здания № 11а, в котором располагается АЗС, загорелась грузовая машина. На место приехали сразу два пожарных отделения. Им удалось справиться с пламенем уже в 23:50.

«В результате пожара огонь уничтожил кабину фуры», — рассказали в региональном МЧС.

Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. Огонь тушили сразу 6 пожарных. Теперь эксперты выяснят, почему грузовик вообще загорелся.

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