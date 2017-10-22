В Ивацевичском районе «Мерседес» врезался в дерево: погибла 17-летняя пассажирка
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Авария с участием легкового автомобиля «Мерседес-123» случилась 21 октября около 5.30 на автодороге Н698
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний житель деревни
Работникам МЧС пришлось при помощи гидравлического инструмента деблокировать пассажира и погибшую пассажирку. Водитель и 26-летний брат погибшей с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Все участники движения не были пристегнуты ремнями безопасности. Предполагается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК», — отметили в Госавтоинспекции.