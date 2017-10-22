В Ивацевичском районе «Мерседес» врезался в дерево: погибла 17-летняя пассажирка

Источник: БЕЛТА

Авария с участием легкового автомобиля «Мерседес-123» случилась 21 октября около 5.30 на автодороге Н698 Телеханы-Выгонощи возле городского поселка Телеханы.

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По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний житель деревни Вулька-Телеханская, управляя автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате столкновения с придорожным деревом 17-летняя односельчанка водителя погибла на месте.

Работникам МЧС пришлось при помощи гидравлического инструмента деблокировать пассажира и погибшую пассажирку. Водитель и 26-летний брат погибшей с тяжелыми травмами доставлены в больницу.