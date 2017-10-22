Автобус, ехавший из Самарской области, разбился в Татарстане, съехав в кювет
В результате ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.
В результате ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.
Вчера, 21 октября, в 22:45 на 5 километре автодороги Чистополь — Нижнекамск произошло ДТП.
Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из села Ташлы Самарской области в Сарапул (Удмуртия), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет встречного движения.
В результате ДТП пострадал водитель автобуса, а также ушибы получили шесть пассажиров. Им оказывается помощь в ЦРБ города Чистополь. Жертв нет.
Остальные пассажиры автобуса были отправлены до утра в гостиницу города Чистополь.
На место ДТП выезжал начальник ГИБДД МВД по Республике Татарстан.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, устанавливаются все детали