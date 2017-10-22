Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Эксперты, политики и политологи о выдвижении Собчак в президенты
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Совершенно новая БМП-3 России превосходит американские - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15:09 (мск), источник: НИА Самара

Автобус, ехавший из Самарской области, разбился в Татарстане, съехав в кювет


В результате ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 21 октября, в 22:45 на 5 километре автодороги Чистополь — Нижнекамск произошло ДТП.

Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из села Ташлы Самарской области в Сарапул (Удмуртия), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет встречного движения.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса, а также ушибы получили шесть пассажиров. Им оказывается помощь в ЦРБ города Чистополь. Жертв нет.

Остальные пассажиры автобуса были отправлены до утра в гостиницу города Чистополь.

На место ДТП выезжал начальник ГИБДД МВД по Республике Татарстан.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, устанавливаются все детали дорожно-транспортного происшествия, пишет TLTgorod.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
34-летний самарец скончался в больнице от травм, полученных во время драки со знакомым
Минобороны: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года»
В Минздраве рассказали о новой схеме диспансеризации населения
Пушков: США выдали Ким Чен Ыну «черную метку»
Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии
США забраковали стратегию противостояния с Россией и Китаем
Кириенко подвел итоги работы фестиваля молодежи и студентов
Чемпионка мира отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу
Спорт
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ Манчини подписал контракт с «Зенитом» летом текущего года, после 13 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 28 очками в активе
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь