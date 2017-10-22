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11:34 (мск), источник: РИАМО

Парня избили и ограбили в Москве друзья его бывшей девушки

РИАМО — 22 окт. В Тимирязевском лесу в Москве молодого человека избили и ограбили друзья его бывшей девушки, пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 21 октября в 14:14 на службу «02» поступило сообщение от молодого человека 1995 года рождения о том, что 20 октября в 00:30 по адресу: улица Декабристов, дом № 1, под предлогом выяснения отношений со своей бывшей подругой он сел в автомобиль Kia Rio белого цвета, в котором находились девушка и ее знакомые.

«После чего они проследовали в Тимирязевский лес, где он был избит знакомыми девушки. После того, как указанные граждане скрылись, заявитель обнаружил пропажу принадлежащих ему 8 тысяч рублей и сотового телефона», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший с различными травмами нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение.

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