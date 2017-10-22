Парня избили и ограбили в Москве друзья его бывшей девушки

По его словам, 21 октября в 14:14 на службу «02» поступило сообщение от молодого человека 1995 года рождения о том, что 20 октября в 00:30 по адресу: улица Декабристов, дом № 1, под предлогом выяснения отношений со своей бывшей подругой он сел в автомобиль Kia Rio белого цвета, в котором находились девушка и ее знакомые.
«После чего они проследовали в Тимирязевский лес, где он был избит знакомыми девушки. После того, как указанные граждане скрылись, заявитель обнаружил пропажу принадлежащих ему 8 тысяч рублей и сотового телефона», — сказал собеседник агентства.
Пострадавший с различными травмами нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение.