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11:40 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае директору УК грозит два года тюрьмы за рухнувшую кровлю жилого дома

В Чусовском районе в несвоевременной очистке крыши жилого дома от снега, что привело к обрушению кровли, будут судить директора управляющей компании.

В краевой прокуратуре рассказали, что ЧП произошло вечером 10 марта 2017 г. Жильцам тогда пришлось временно покинуть свои квартиры, а завалы разбирали специалисты МЧС.

Следователи выяснили, что УК не убирала снег с крыши вовремя, что в итоге и привело к обрушению кровли. В отношении директора управляющей компании было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

За совершение данного преступления директору УК может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование завершено, дело передано в суд.

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