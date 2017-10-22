В Перми после ссоры с мужем пропала женщина

Источник: Аргументы и факты

Родные ищут в Перми Наталью Плотникову 1976 года рождения.

Она ушла из дома 15 октября, повздорив с мужем. Первые дни Наталья была на связи и сообщила родным, что находится в микрорайоне Садовый. Утром 17 октября она позвонила родственникам с чужого номера (её телефон сел), сказав, что направляется домой. Однако так и не появилась.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшей, раньше Наталья никогда не пропадала.

«У них с мужем сложные отношения на грани развода. Бывало, что она уходила ночевать к брату, который живёт рядом, но всегда предупреждала и была на связи», — рассказала сестра Натальи.

Родственники обращались в полицию, однако в органах предложили дождаться понедельника для подачи заявления о пропаже.

Родные просят всех, у кого есть какая-либо информация о Наталье, сообщить в полицию или по телефону 89630188080 (сестра Вера). Дома женщину ждёт 14-летний ребёнок.