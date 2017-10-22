В Перми после ссоры с мужем пропала женщина
Пермячка не выходила на связь уже несколько дней.
Пермячка не выходила на связь уже несколько дней.
Родные ищут в Перми Наталью Плотникову 1976 года рождения.
Она ушла из дома 15 октября, повздорив с мужем. Первые дни Наталья была на связи и сообщила родным, что находится в микрорайоне Садовый. Утром 17 октября она позвонила родственникам с чужого номера (её телефон сел), сказав, что направляется домой. Однако так и не появилась.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшей, раньше Наталья никогда не пропадала.
«У них с мужем сложные отношения на грани развода. Бывало, что она уходила ночевать к брату, который живёт рядом, но всегда предупреждала и была на связи», — рассказала сестра Натальи.
Родственники обращались в полицию, однако в органах предложили дождаться понедельника для подачи заявления о пропаже.
Родные просят всех, у кого есть
Приметы пропавшей: рост около 164 сантиметров,