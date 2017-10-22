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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Помощницу главы Российского молодежного союза в Петербурге отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд вынес решение по делу Марины Дементьевой — финансового директора РМС в Петербурге. Об этом сообщили 21 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дементьеву решено отправить под домашний арест до 30 ноября. В декабре прошлого года через фирму она подписала контракт со Смольным на проведение городского праздника для подростков в честь получения первого паспорта. На деле же финдиректор планировала прикарманить 478 тысяч рублей Комитета по молодежной политике. Но подложные документы были вовремя замечены.

Вместе с Дементьевой перед судом предстал и глава РМС Дмитрий Лядов. Он создал «Кадровую школу актива молодёжных общественных организаций Петербурга» и предоставил в Комитет по молодежной политике документы на получение субсидии — 545 тысяч рублей. По версии следствия, они также были подложными. Заседание, на котором для него должны избрать меру пресечения, перенесено. Оба фигуранта дела свою вину отрицают.

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