Помощницу главы Российского молодежного союза в Петербурге отправили под домашний арест

Дементьеву решено отправить под домашний арест до 30 ноября. В декабре прошлого года через фирму она подписала контракт со Смольным на проведение городского праздника для подростков в честь получения первого паспорта. На деле же финдиректор планировала прикарманить 478 тысяч рублей Комитета по молодежной политике. Но подложные документы были вовремя замечены.

Вместе с Дементьевой перед судом предстал и глава РМС Дмитрий Лядов. Он создал «Кадровую школу актива молодёжных общественных организаций Петербурга» и предоставил в Комитет по молодежной политике документы на получение субсидии — 545 тысяч рублей. По версии следствия, они также были подложными. Заседание, на котором для него должны избрать меру пресечения, перенесено. Оба фигуранта дела свою вину отрицают.