Ссора из-за громкой музыки в тольяттинском общежитии закончилась поножовщиной

Инцидент произошел в холле общежития в Автозаводском районе. По предварительным данным полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку в поздно вечером и не давала жильцам спать. Из-за этого возник конфликт, и один из молодых людей ножом нанес травмы вышедшему на шум 33-летнему жильцу дома. Свидетели случившегося вызвали полицию.