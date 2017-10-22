Ссора из-за громкой музыки в тольяттинском общежитии закончилась поножовщиной
В Тольятти полицейские задержали 24-летнего парня, подозреваемого в нанесении тяжких травм местному жителю, сообщает
В Тольятти полицейские задержали 24-летнего парня, подозреваемого в нанесении тяжких травм местному жителю, сообщает
Инцидент произошел в холле общежития в Автозаводском районе. По предварительным данным полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку в поздно вечером и не давала жильцам спать.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.