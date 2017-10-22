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15:15 (мск), источник: Volga News

Ссора из-за громкой музыки в тольяттинском общежитии закончилась поножовщиной

В Тольятти полицейские задержали 24-летнего парня, подозреваемого в нанесении тяжких травм местному жителю, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в холле общежития в Автозаводском районе. По предварительным данным полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку в поздно вечером и не давала жильцам спать. Из-за этого возник конфликт, и один из молодых людей ножом нанес травмы вышедшему на шум 33-летнему жильцу дома. Свидетели случившегося вызвали полицию.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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