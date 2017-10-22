Сообщение о бомбе в воронежском кафе «Макдоналдс» оказалось ложным

На место выехали сотрудники экстренных служб и провели проверку. Выяснилось, что взрывного устройства в кафе нет. Проводилась ли эвакуация людей, в ГУ МВД региона и МЧС комментировать отказались. Правоохранители устанавливают, кто сообщил о минировании.

За последние две недели сообщения о минировании общественных мест поступали в Воронеже дважды. Накануне, 21 октября, в Воронеже эвакуировали посетителей одного из кафе торгового центра «Солнечный рай». В заведении обнаружили подозрительную сумку. Ранее, 17 октября, спецслужбы из-за подозрительной сумки проверили банк. В рюкзаке оказались школьные принадлежности. О минировании школы № 60 сообщали 11 октября. Информация о бомбе оказалась ложной.