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14:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сообщение о бомбе в воронежском кафе «Макдоналдс» оказалось ложным

Информация о заминировании кафе «Макдоналдс» в юго-западном районе Воронежа не подтвердилась, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сообщение поступило от неизвестного лица в воскресенье днем, 22 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

На место выехали сотрудники экстренных служб и провели проверку. Выяснилось, что взрывного устройства в кафе нет. Проводилась ли эвакуация людей, в ГУ МВД региона и МЧС комментировать отказались. Правоохранители устанавливают, кто сообщил о минировании.

За последние две недели сообщения о минировании общественных мест поступали в Воронеже дважды. Накануне, 21 октября, в Воронеже эвакуировали посетителей одного из кафе торгового центра «Солнечный рай». В заведении обнаружили подозрительную сумку. Ранее, 17 октября, спецслужбы из-за подозрительной сумки проверили банк. В рюкзаке оказались школьные принадлежности. О минировании школы № 60 сообщали 11 октября. Информация о бомбе оказалась ложной.

Осенью 2017 года Воронеж накрыла волна сообщений о заминированиях. Неизвестные звонили с угрозами в городские организации, их сотрудники обращались в «систему-112». Воронежцев эвакуировали из 21 здания 19 сентября. За пару часов в городе проверили 12 торговых центров, супермаркет, ЦУМ, рынок «Невский», кинотеатр «Пролетарий», здания гордумы и облдумы, контрольно-аналитического управления горадминистрации, управы Советского района и мебельный магазин. Всего эвакуировали больше 17 тыс. человек. Бомбы ни в одном помещении не оказалось. Жители также сообщили в 112 о «минировании» девяти объектов 15 октября. Эвакуировали посетителей торгового центра «Атмосфера» на улице Фридриха Энгельса, отеля Mercure на Кирова, «Петровского пассажа» на улице 20 лет ВЛКСМ, кинотеатра «Пролетарий», торгового центра Metro на Остужева, ночных клубов Lucky Luciano и Bordo, бара «Балкон» на проспекте Революции и железнодорожной станции Придача на улице Циолковского.

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