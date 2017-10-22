Сообщение о бомбе в воронежском кафе «Макдоналдс» оказалось ложным
Информация о заминировании кафе «Макдоналдс» в
Информация о заминировании кафе «Макдоналдс» в
На место выехали сотрудники экстренных служб и провели проверку. Выяснилось, что взрывного устройства в кафе нет. Проводилась ли эвакуация людей, в ГУ МВД региона и МЧС комментировать отказались. Правоохранители устанавливают, кто сообщил о минировании.
За последние две недели сообщения о минировании общественных мест поступали в Воронеже дважды. Накануне, 21 октября, в Воронеже эвакуировали посетителей одного из кафе торгового центра «Солнечный рай». В заведении обнаружили подозрительную сумку. Ранее, 17 октября, спецслужбы
Осенью 2017 года Воронеж накрыла волна сообщений о заминированиях. Неизвестные звонили с угрозами в городские организации, их сотрудники обращались в «систему-112». Воронежцев эвакуировали из 21 здания 19 сентября. За пару часов в городе проверили 12 торговых центров, супермаркет, ЦУМ, рынок «Невский», кинотеатр «Пролетарий», здания гордумы и облдумы,