34-летний самарец скончался в больнице от травм, полученных во время драки со знакомым

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался безработный житель Самары 1982 года рождения. Полицейские выяснили, что пострадавший доставлен от одного из домов, расположенных на улице Георгия Димитрова. Прибывшая по данному адресу следственно-оперативная группа в ходе опроса свидетелей и очевидцев выяснила, что в вечернее время у 34-летнего потерпевшего возник конфликт со знакомым. Словесная перепалка двух мужчин вскоре переросла в потасовку.