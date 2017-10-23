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08:13 (мск), источник: НИА Самара

34-летний самарец скончался в больнице от травм, полученных во время драки со знакомым

В медицинское учреждение был доставлен мужчина с серьезными травмами, который в дальнейшем скончался. Об этом медработники немедленно сообщили в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался безработный житель Самары 1982 года рождения. Полицейские выяснили, что пострадавший доставлен от одного из домов, расположенных на улице Георгия Димитрова. Прибывшая по данному адресу следственно-оперативная группа в ходе опроса свидетелей и очевидцев выяснила, что в вечернее время у 34-летнего потерпевшего возник конфликт со знакомым. Словесная перепалка двух мужчин вскоре переросла в потасовку.

Сотрудники отдела полиции Самары отработали круг общения пострадавшего. В итоге личность второго участника потасовки была установлена. Им оказался ранее судимый и безработный житель 1983 года рождения, проживающий в одном из домов, недалеко от места происшествия.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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