Под Москвой перевернулась фура с арбузами
Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой вблизи Домодедово. Грузовой автомобиль ехал в сторону столицы, он опрокинулся в 15 километрах от МКАД.
Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой вблизи Домодедово. Грузовой автомобиль ехал в сторону столицы, он опрокинулся в 15 километрах от МКАД.
Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва». Оно опубликовало видео с места ДТП.
На кадрах видно, что фура перегородила две полосы движения из трех. Причины аварии пока не уточняются.