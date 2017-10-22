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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Под Москвой перевернулась фура с арбузами

Фура с арбузами перевернулась на трассе М4 под Москвой вблизи Домодедово. Грузовой автомобиль ехал в сторону столицы, он опрокинулся в 15 километрах от МКАД.

Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва». Оно опубликовало видео с места ДТП.

На кадрах видно, что фура перегородила две полосы движения из трех. Причины аварии пока не уточняются.

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